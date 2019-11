Blitz in due appartamenti del centro, quattro trafficanti di droga in manette

L'ennesimo colpo allo spaccio di droga sulla piazza cittadina modenese è stato messo a segno nella giornata di ieri dalla sinergia tra la Squadra Mobile e la Polizia Municipale, che da inizio anno hanno realizzato insieme circa una trentina di arresti. Questa volta sono stati quattro gli spacciatori finiti in manette grazie ad un doppio blitz, a seguito di segnalazioni di movimenti sospetti giunte da parte dei residenti. Due gli appartamenti finiti nel mirino degli investigatori, uno in via Battisti e uno in Rua Frati Minori, nel centro storico.

La Polizia ha notato uno straniero che faceva sistematicamente la spola tra le due abitazioni e ieri lo ha fermato in auto, con la scusa di un normale controllo stradale, mentre transitava in via Pelusia. Il 31enne tunisino aveva con sé 5 grammi di droga, 3.800 euro in contanti e una serie di valigie che sarebbero servite per il viaggio di ritorno verso il suo paese d'origine, che aveva già programmato. Contemporaneamente, gli agenti hanno fatto irruzione nei due appartamenti.

In via Battisti è stato individuato l'inquilino, un italiano di 42 anni, e la perquisizione ha confermato i sospetti, permettendo di recuperare ben un chilo di eroina e un etto di cocaina, oltre a 13mila euro e ad una pistola a salve. Nell'appartamento di Rua Frati Minori, invece, risiedevano un 22enne libico e un 17enne tunisino, quest'ultimo già ricercato per una violenta rapina avvenuta ad inizio ottobre in strada Morane. Qui gli agenti hanno sequestrato un altro etto di cocaina, 27grammi di eroina, 25 di shaboo e alcune dosi di hashish e marijuana.

Tutti e quattro i personaggi coinvolti sono stati tratti in arresto e condotti in carcere per detenzione di doga ai fini di spaccio. Il minorenne è stato portato al Pratello di Bologna dove dovrà scontare anche la detenzione per la rapina. I tre stranieri sono tutti irregolari. Mobile e Municipale ritengono che si trattasse di trafficanti di livello intermedio, una sorta di grossisti locali che rivendevano a loro volta ai pusher.