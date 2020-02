Duro colpo allo spaccio a Fiorano, due stranieri in manette con 7 chili di droga

In una città dove la paura del contagio ha debellato qualsiasi altra preoccupazione, i Carabinieri continuano incesantemente a contrastare le problematiche del territorio con le loro attività di controllo.

Grazie ad esse, un duro colpo è stato inflitto ai trafficanti di droga della zona nel pomeriggio dello scorso venerdì. I Carabinieri della Compagnia di Sassuolo infatti, dopo aver notato un comportamento sospetto di due uomini magrebini durante un servizio di pattuglia a Fiorano Modenese, sono intervenuti fermando la loro autovettura, a bordo della quale tentavano di allontanarsi in vista del controllo.

Insospettiti dal nervosismo dei due, i militari hanno perquisito il mezzo, trovando in un borsone sportivo circa 7kg di hashish, 257 grammi di cocaina e oltre 10.000 euro in contanti. I due stranieri sono stati quindi arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati in carcere a Modena, dove attendono ora l'interrogatorio di garanzia.