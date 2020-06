Spaccio, un altro 19enne clandestino in manette in pizza Cittadella

Se martedì era toccato a due suoi connazionali e coetanei, ieri è toccato a lui essere sorpreso durante una compravendita di droga. E' accaduto ad un 19enne di nazionalità tunisina, clandestino e senza fissa dimora, che evidentemente si guadagnava da vivere ai margini della società attraverso lo spaccio di cocaina.

Il ragazzo è stato sorpreso ieri sera in piazza Cittadella dai militari della Stazione di Modena Principale, mentre cedeva della sostanza stupefacente ad un 47enne residente a Modena. A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di 1,7 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e pronta per la cessione.

Il giovane è stato trattenuto in cella e processato per direttissima questa mattina, mentre l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.