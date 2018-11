Furto di gasolio dai mezzi aziendali, incastrato un autista a Vignola

Lo hanno trovato "con le mani nel sacco", o per meglio dire nel bagagliaio della propria auto, dove aveva appena depositato quattro taniche contenenti 100 litri di gasolio, rubati qualche istante prima dai mezzi in sosta. Il protagonista di questa vicenda è un 48enne italiano, arrestato dai Carabinieri a Vignola dopo un colpo ai danni della stessa società di trasporti per la quale lavora.

Già in passato la ditta aveva denunciato il furto di carburante dai propri mezzi e dopo una serie di accertamenti, alle 23 di lunedì scorso, i militari sono riusciti a fermare il ladro accanto all'autorimessa degli autobus. Dovrà rispondere di furto aggravato.