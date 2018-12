Ubriaco coinvolto in un incidente aggredisce i Carabinieri, arrestato

L’altro ieri si è verificato un incidente stradale a Pievepelago, che non ha avuto conseguenze fisiche per le persone a bordo delle due auto coinvolte, ma ha avuto conseguenze penali molto serie per un 41enne di nazionalità marocchina. Lo straniero si è scontrato con l'auto condotta da una donna del luogo in via Ponte Modino e l'ha più volte minacciata ritenendola responsabile del sinistro.

Le sue invettive si sono poi trasformate in aggressione fisica nei confronti dei militari della Compagnia Carabinieri di Pavullo che sono intervenuti per i rilievi. Una seconda pattuglia è arrivata sul luogo per contenere la furia del 41enne, che era in evidente stato di alterazione alcolica e che è poi stato ricondotto a più miti consigli e accompagnato in caserma in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Da accertamenti successivi è emerso che il veicolo condotto dal nordafricano era privo di copertura assicurativa. Il marocchino è stato portato ieri davanti al giudice per la direttissima, uscendone con una condanna a 10 mesi di reclusione, oltre alla misura cautelare dell’obbligo di firma. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato.