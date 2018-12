Via Taglio, afferra per il collo un ragazzo e lo minaccia di consegnargli i soldi per la cocaina

Ieri due fratelli poco più che adolescenti stavano percorrendo via Taglio, provenendo da piazza Pomposa, quando all'improvviso uno straniero con in mano una bottiglia di birra e visibilmente alterato si è parato loro davanti in maniera minacciosa. Lo straniero ha afferrato per il collo uno dei due, un 18enne, e lo ha minacciato di consegnargli 10 euro, cifra che sarebbe servita a comprare una dose di cocaina, come lo stesso aggressore ha spiegato con insolita dovizia di particolari.

Il ragazzo ha mostrato il portafogli vuoto, spiegando di non poter assecondare la richiesta: a quel punto lo straniero gli ha sfilato dalla testa un cappello e se lo è tenuto. I due ragazzi hanno approfittato subito per allontanarsi alla svelta e hanno fatto ritorno in piazza Pomposa, dove si trovava una pattuglia della Polizia. Gli agenti sono quindi stati informati subito di quanto accaduto e si sono mossi per intercettare l'aggressore.

Questi, nel frattempo, si era sistemato su una delle panchine della piazza, dove i poliziotti lo hanno raggiunto e fermato, recuperando anche il cappello rubato. Il soggetto è stato identificato in un 25enne di nazionalità marocchina, regolarmente residente in città e già noto alle forze dell'ordine per una lunga serie di episodi simili. Il nordafricano è quindi stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione e accompagnato in cella di sicurezza in attesa delle decisioni del giudice.