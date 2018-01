Arrestato nella camera d'albergo, era tornato a Modena nonostante l'espulsione

Nel 2016 era stato espulso, imbarcato su un volo aereo per Tirana, con il divieto di fare rientro in Italia per cinque anni. Ma nei giorni scorsi ha ben pensato di rientrare nel nostro paese e di prendere una camera d'albergo in città. Una scelta neppure molto intelligente quella di un cittadino albanese che consegnando i propri documenti per la registrazione nell'hotel modenese ha di fatto avvisato le forze dell'ordine della propria presenza illegale sul territorio.

Come noto, infatti, le autorità monitorano giornalmente i soggiorni nelle strutture ricettive e, nel momento in cui viene rilevata la presenza di soggetti pericolosi, intervengono immediatamente. La stessa cosa è successa questa mattina alle ore 7, quando, al posto della colazione in camera, lo straniero si è visto comparire davanti gli uomini della Volante, che lo hanno tratto in arresto e scortato in cella.