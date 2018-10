Spaccio di cocaina, quattro cittadini albanesi finiscono in manette

Un’indagine mirata della Squadra Mobile di Modena, effettuata anche attraverso specifici appostamenti, ha permesso agli agenti di monitorare un andirivieni sospetto in un’abitazione dia Savignano sul Panaro, che ha portato a ritenere che vi fosse un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver ottenuto gli elementi necessari, ieri pomeriggio è scattato il blitz.

I poliziotti hanno fermato uno sospettato mentre usciva dall’abitazione in questione e lo hanno sottoposto ad un controllo. Lo straniero, un cittadino albanese, è stato trovato in possesso di una somma di denaro pari a 360 euroe di un mazzo di chiavi, con le quali gli agenti hanno potuto accedere all’interno dell’appartamento, dove si trovavano gli altri tre connazionali.

Durante la perquisizione dell'appartamento sono stati rinvenuti nascosti in varie stanze complessivamente 33,5 grammi di cocaina, varie confezioni di mannitolo - usato come sostanza da taglio - materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, due bilancini di precisione e materiale atto allo scasso. E' stato sequestrato anche un involucro termosaldato in plastica azzurra contenente 6,7 grammi di cocaina e 49 proietti calibro 9 per pistola, il tutto rinvenuto all’interno di un’autovettura in uso ad uno dei quattro albanesi, il quale è stato deferito anche per il reato di detenzione abusiva di armi.

Accompagnati in Questura per accertamenti più approfonditi, i quattro albanesi sono stati trattenuti presso lecelle di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo. I quattro, tra i 21 e i 33 anni, due dei quali gravati da precedenti di polizia, sono accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.