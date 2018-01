Colpi in appartamento e furti d'auto, due albanesi in manette

Per diversi mesi hanno agito in amodo sistematico, depredando abitazioni sparse nella fascia pedemontana delle province di Reggio Emilia e Modena, ma ora sono finiti dietro le sbarre. I Carabinieri reggiani del Nucleo Operativo di Castelnovo Monti sono infatti riusciti ad incastrare e arrestare due giovani albanesi dediti ai furti in appartamento: il loro obbiettivo erano sempre preziosi in oro e contanti, ma quando riuscivano a trovare le chiavi delle auto dei proprietari non esitavano a impadronirsi anche dei mezzi, che poi utilizzavano per nuovi colpi.

Le attività dell'Arma, condivise dalla Procura reggiana, hanno visto quest’ultima richiedere ed ottenere dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei cittadini albanesi B.B. 30enne in Italia senza fissa dimora ed E.D. 25enne residente a Fiorano Modenese, entrambi ristretti in carcere. Dovranno rispondere di una serie di ruberie compiute tra i mesi di settembre ed ottobre dello scorso anno nell’Appennino reggiano (comuni di Baiso, Viano, Carpineti, Castelnovo Monti e frazione di Felina) ma anche nella provincia di Modena (comuni di Vignola e Castelnovo Rangone).

Durante i mesi di indagine i carabinieri hanno più volte intercettato i ladri dando vita a inseguimenti al cardiopalma che nel corso delle attività hanno portato a recuperare tre auto rubate ma mai a fermare i ladri che ogni volta riuscivano a dileguarsi. Dopo diverse indagini i Carabinieri sono riusciti a localizzare la base da dove i ladri partivano, individuata in un area di parcheggio del comune di Fiorano Modenese dove venivano parcheggiate le auto rubate e poi utilizzate per altri furti.

L’ipotesi che i numerosi colpi sinora contestati ai due albanesi potrebbero essere la “punta di un iceberg” di una più ampia condotta delittuosa che vedeva i due malviventi agire all’imbrunire depredando le abitazioni. I due albanesi ora sono in carcere a disposizione della competente magistratura reggiana.