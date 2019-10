Sorpeso a dormire su un'auto rubata, 18enne in manette

La scorsa notte intorno alle ore 4 una pattuglia della Volante stava perlustrando la periferia sud-ovest di Modena quando si è imbattuta nella presenza di un'auto sospetta in sosta nel parcheggio accanto al Cinema Raffaello. Gli agenti si sono avvicinati alla Peugeot con targa lituana e hanno scoperto che a bordo si trovava un giovane addormentato.

Il ragazzo è stato svegliato e fatto scendere, dal momento che un controllo sui database delle forze dell'ordine ha permesso di scoprire che l'auto era oggetto di furto: era stata rubata a metà settembre ai danni di una ditta di Bologna.

Il giovane è stato identificato in un 18enne albanese pluripregiudicato, nonostante avesse con s solo una carta d'identità albanese che non ha validità in Italia. Ai poliziotti ha spiegato in modo poco credibile che l'auto gli era stata prestata da un suo amico, ma questo non ha potuto evitare una denuncia per ricettazione.

Una volta verificata la corretta identità del giovane, tuttavia, quella che poteva essere una "semplice" denuncia si è trasformata in un arresto. Su di lui pendeva infatti un ordine di misura cautelare, emesso dal Tribunale di Modena appena 24 ore prima. Il giovane straniero, infatti, era già stato arrestato a metà agosto per un furto ai danni di una persona nella comunità familiare per minori “La Martiniana”: il giudice aveva disposto il divieto di dimora nella provincia di Modena, ma il ragazzo era stato sorpreso nuovamente nel modenese a settembre. Da qui la misura cautelare che da qualche ora il giovane sta scontando presso il carcere di Sant'Anna.