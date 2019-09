Furti di cambiamonete nei bar, banda di nove ladri incastrata dopo un raid modenese

Si faceva chiamare "baba", ovvero papà, il capo della banda di ladri sgominata dai Carabinieri del Comando provinciale di Trento e dalla Compagnia di Riva del Garda dopo un anno di indagini. Un "baba" che poteva contare su diversi "biri", ovvero "figli" in lingua albanese, dei quali almeno otto sono ora finiti in manette per associazione a delinquere, furto, ricettazione e rapina.

Le indagini sono iniziate nel novembre 2018, a seguito di un furto alle slot machine di un bar nel comune di Borgo Chiese. Dispositivi di gioco e cambiamonete erano infatti gli obiettivi prediletti del gruppo criminale, che solo in un'occasione avrebbe messo in atto una vera e propria rapina, perpetrata ai danni di un'imprenditrice di Bresso, nel Milanese.

Man mano che l'inchiesta ha preso corpo, l'Arma ha capito di trovarsi di fronte ad un caso tutt'altro che isolato, che ha portato le indagini fino nel modenese. La nostra provincia era infatti divenuta terreno di caccia per la banda, che nel maggio di quest'anno si era concessa una lunga trasferta sul territorio modenese partendo dalla propria base operativa nel bresciano.

Dopo un anno di indagini, grazie a pedinamenti ed appostamenti mirati sono stati ricostruiti ben 20 furti, di cui 13 in esercizi commerciali e 7 in autoveicoli. Nel modenese, in particolare, sono stati attribuiti al gruppo albanese due furti di auto a Nonantola e a Modena, i furti presso il Bar Ariete di San Prospero, il Donna Rosa Cafè di Bomporto e il Bar Bunker di Modena, oltre al tentato furto alla pizzeria Emilia di Modena.

Il bottino è stato calcolato in oltre 100.000 euro. I carabinieri sono arrivati a stringere il cerchio attorno a 9 persone: oltre al capo altri 8 sottoposti, di cui 7 sono già in carcere.