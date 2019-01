Commercio illegale di steroidi e anabolizzanti, bodybuilder in manette

Compresse, fiale, flaconi, cerotti transdermici: ben 73.750 farmaci stipati in ogni angolo della casa, frigorifero compreso. È questo lo scenario che si è rivelato ai Caraibinieri della Compagnia di Carpi una volta entrati nell'appartamento di un 36enne residente a Soliera, molto noto per la sua attività agonistica di bodybuilder. Le indagini dei militari sono partite dall'analisi dei risultati sportivi di alcuni atleti che venivano allenati proprio dal personal trainer solierese, che frequentava numerose palestre della provincia modenese e del nord Italia. I risultati di crescita muscolare strepitosi e rapidissimi di alcuni culturisti rivelavano l'inequivocabile assunzione di sostanze chimiche, riguardo le quali l'Arma ipotizzava l'esistenza di un commercio clandestino.

Ipotesi confermata nel corso delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Maria Angela Sighicelli, nelle quali è emerso come il 36enne utilizzasse proprio la sua abitazione - e non le palestre - per vendere i farmaci proibiti. Tra le migliaia di prodotti sequestrati, 265 sono farmaci stupefacenti contenenti Nandrolone e 62 sono le compresse contenenti precursori a base di efedrina. Vi erano poi altri medicinali utilizzati per compensare i problemi causati dall'assunzione di ormoni, come ad esempio quelli legati alla disfunzione erettile o epatica. I farmaci risultano etichettati, per la maggior parte, in lingua straniera per tanto privi di A.I.C. in Italia (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) e contengono principi attivi ad effetto dopante.

La cifra complessiva della merce sequestrata ammonta a circa 300mila euro, valore che sarebbe probabilmente quadruplicato all'atto della vendita.

Il personal trainer è quindi stato tratto in arresto per il reato che punisce "l'utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti", nonchè per il commercio di farmaci privi di autorizzazione e per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Denunciata a piede libero la compagna convivente.