Via Emilia Centro, borseggiatrice arrestata dentro il negozio H&M

Furto aggravato. E' questa l'accusa di cui dovrà rispondere davanti al giudice del Tribunale di Modena, nel corso dell'udienza per direttissima, una cittadina bulgara di 23 anni, arrestata ieri dalla Polizia di Stato. La ragazza, per altro già nota alle forze dell'ordine per lo stesso reato, è stata sorpresa ieri intorno alle ore 15 nel tentativo di borseggiare una cliente del negozio H&M di via Emilia Centro.

Mentre la vittima stava osservando alcuni capi d'abbigliamento, la ladra si è avvicinata e mascherando la propria mano con una sciarpa ha cercato di sfilare il portafogli dalla borsetta della donna. Il gesto è però stato notato e la sicurezza privata dello store è intervenuta per bloccare la giovane straniera, che è poi stata affidata agli agenti della Volante inviati sul posto.