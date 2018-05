Borseggia la cliente del supermercato e tenta la fuga, arrestata a Mirandola

Ieri pomeriggio si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri della Stazione di San Martino Spino presso il supermercato Lidl di Mirandola. Una donna era infatti stata bloccata dalla vigilanza privata del negozio a seguito di un furto.

La ladra aveva approfittato di un momento di distrazione di una cliente per sfilarle dalla borsetta il portafogli. Il gesto tuttavia non è sfuggito al figlio della vittima, che subito aveva richiamato l'attenzione dei presenti. A quel punto la malvivente ha cercato di farsi Largo a spintoni tra i clienti del supermercato, ma alla fine è stata bloccata dalla guardia giurata alle casse.

In seguito all'arrivo dei militari la donna è stata identificata in una cittadina rumena di 42 anni, regolare e residente in zona. Per lei sono scattate le manette con l'accusa di tentata rapina ed è stata trattenuta in cella fino al processo per direttissima.