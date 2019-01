Lo fermano per furto, ma è anche in possesso di documenti contraffatti: arrestato

Inimmaginabile scoperta nella serata di ieri per i carabinieri della Compagnia di Carpi che, dopo essere stati chiamati per un sospetto furto, hanno tratto in arresto un cittadino moldavo con molteplici accuse.

Verso le ore 20 l'uomo, residente a Formigine, è stato fermato con l'accusa di aver rubato una quantità di merce del valore complessivo di circa 50€ al supermercato Conad di via C. Marx di Carpi. Ma le irregolarità non finiscono qui.

Durante il procedimento di riconoscimento infatti, l'uomo è stato trovato in possesso di una carta di identità rumena (valida per l'espatrio) contraffatta.

Il 41enne è stato tratto in arresto dalle forze dell'ordine, nella giornata odierna il processo per direttissima.