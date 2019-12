Villetta a luci rosse a Castelfranco, arrestata una trentenne cinese

Adescava clienti per una sua connazionale attraverso annunci pubblicati sul sito on line www.bakecaincontri.com, con foto di giovanissime ragazze nude e i relativi contatti telefonici per un appuntamento erotico. Così, a seguito di un’attenta attività di indagine, nel pomeriggio di ieri sono scattate le manette per una trentenne cinese, incensurata e domiciliata a Castelfranco Emilia.

La donna, accusata di favoreggiamento della prostituzione continuato, aveva trasformato la sua villetta in un luogo di incontri a luci rosse. Grazie alla perquisizione dell'abitazione i militari della Tenenza di Castelfranco Emilia, hanno rinvenuto quasi mille euro in contanti provento dell’attività illecita.

La giovane cinese è stata arrestata e condotta presso il carcere di Modena a disposizione dell’autorità giudiziaria. Durante il sopralluogi è stata trovata una donna 40enne dedita alla prostituzione, che avveniva appunto nei locali messi a disposizione della cittadina orientale, e per la quale la connazionale arrestata fungeva da "agente".