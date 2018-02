Oltre venti furti, arrestato a Modena un componente della "banda del torrone"

Nella mattinata di oggi è scattata in diverse parti d'Italia - Cremona, Foggia e Modena - una operazione della Polizia di Stato ribattezzata "Cheese hunter", coordinata dalla Squadra Mobile cremonese, che ha portato all'arresto di nove persone, individuate come componenti di una banda dedita a furti su vasta scala. L'indagine è nata nel 2015, a seguito di un furto alla ditta Vergani Secondo, importante azienda del settore dolciario dalla quale furono sottratte materie prime per ben 400.000 euro di valore.

Da lì in poi gli inquirenti hanno dovuto fare i conti con una lunga scia di furti, oltre venti, consumati in diverse province del nord Italia, dall'Emilia alla Lombardia, ma anche a Cuneo, Treviso e Perugia. A finire in manette sono stati otto italiani e un albanese, residenti fra Cremona e Cerignola (FG), ciascuno specializzato in diversi ruoli, a comporre una delle classiche gang "a geometria variabile" che in questi ultimi anni si sono distinte per i furti di alimentari.

Tra gli arrestati anche un modenese di adozione. La Squadra Mobile di Modena ha infatti raggiunto e scortato in cella questa mattina all'alba L.S., un 52enne originario di Foggia ma regolarmente residente in città. L’uomo risulta indiziato dei reati di associazione per delinquere e furto aggravato, alla pari degli altri membri del gruppo criminale.