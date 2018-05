Arrestato dopo un tentativo di furto, era stato rimpatriato solo due mesi fa

Nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 42 anni per inottemperanza al divieto di ritorno sul territorio nazionale. Gli operatori sono intervenuti all’interno della sede di Confesercenti, in via Paolo Ferrari, a seguito di una segnalazione relativa a un soggetto che tentava di introdursi nell’edificio, ma che, una volta scoperto dal personale di sicurezza, si era dato alla fuga.

Il tunisino, intercettato all’altezza di via Lamborghini, è stato bloccato dagli agenti ed accompagnato presso gli uffici della Questura per controlli più approfonditi dai quali sono emerse numerose condanne e precedenti in materia di stupefacenti e immigrazione clandestina, nonché un’espulsione dal territorio dello Stato con il divieto di reingresso nei successivi 5 anni, disposta dal Tribunale di Modena nel marzo scorso,

La stessa Polizia lo aveva accompagnato fisicamente sull'aereo diretto a Tunisi, ma evidentemente sono bastate poche settimane allo straniero per ritornare a Modena. Come disposto dal magistrato di turno, il malvivente è stato trattenuto all’interno delle celle di sicurezza della Questura in attesa di processo con rito direttissimo.