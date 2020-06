Un etto di coca nascosto nel filtro dell'aria dell'auto, arrestato a Carpi

Ieri, nell’ambito dei consueti servizi antidroga svolti dai Carabinieri di Carpi, è stato arrestato un altro spacciatore: si tratta di un quarantenne marocchino, oramai residente in zona da molti anni. Nel pomeriggio è stato fermato appena prima di entrare in città, a bordo della sua utilitaria: nascosti nel vano motore, all’interno del filtro dell’aria, i militari hanno trovato due sacchetti contenenti l’uno più di un etto di cocaina, l’altro un etto di hashish.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le ricerche, poi estese alla sua abitazione, hanno fatto rinvenire qualche altro grammo di sostanze nascosto qua e là. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e condotto in carcere in attesa di processo.