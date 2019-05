Coltivazione idroponica all'avanguardia per la marijuana, giovane coppia in carcere

Un impianto di coltivazione idroponica ad alta tecnologia, capace di curare in maniera automatizzata la coltivazione delle piante di marijuana in argilla espansa, dosando i nutrienti nell'acqua, la composizione chimica del liquido, la temperatura, l'areazione dell'ambiente e altro ancora. Un sistema davvero all'avanguardia, mai visto prima sul territorio modenese per quanto riguarda la produzione di stupefacenti, e assemblato pezzo dopo pezzo con prodotti specialistici, per un valore di circa 60mila euro.

E' quanto hanno scoperto i Carabinieri di Zocca in un'abitazione del paese, dove abitava una coppia di fidanzati, un italiano di 28 anni e una cittadina ucraina di 30, incensurati e inoccupati. I giovani e la loro casa erano finiti da qualche tempo nel mirino degli uomini dell'Arma, che avevano notato un viavai sospetto presso l'edificio, situato in posizione abbastanza isolata. Così l'altro ieri - il 29 maggio - è scattato il blitz dei militari della stazione di Zocca e della Compagnia di Pavullo, che ha permesso di smascherare la coltivazione e i traffici illeciti della coppia.

L'impianto idroponico era stato collocato nella mansarda, raggiungibile solo da una botola a scomparsa. Al momento della perquisizione erano presenti nelle vasche di coltivazione 154 piante, di cui 38 già pronte per essere raccolte. L'attività aveva fruttato anche 2 chili di marijuana già confezionata e pronta per essere distribuita, sia direttamente ai clienti, sia ad altri pusher. I due giovani sono quindi finiti in manette con l'accusa produzione e detenzione ai fini di spaccio e si trovano attualmente in carcere in attesa della decisione dell'Autorità Giudiziaria.

Il sequestro ha riguardato non solo la cannabis e l'attrezzatura, ma anche 4.000 euro in contanti e diversi volumi utilizzati come manuali per apprendere e condurre al meglio la coltivazione.