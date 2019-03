Droga. Un produttore di marijuana incastrato dai Carabinieri

E' finito in manette per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 37enne residente a Savignano, con alle spalle precedenti per droga. I Carabinieri lo hanno fermato ieri a Savignano sul Panaro, in via Caravaggio, e lo hanno trovato in possesso di 1,5 grammi di marijuana. I militari del Norm di Pavullo, visto il pregresso del soggetto, hanno quindi deciso di perquisire l'abitazione del savignanese, scoprendo tutto il necessario per la produzione della stessa cannabis indica.

Il 37enne, infatti, disponeva nel suo appartamento delle strumentazioni necessarie per la coltivazione, quali lampada riscaldante, sistema di ventilazione e prodotti il nutrimento del terreno, insieme a materiale per pesare e confezionare le dosi. I Carabinieri non hanno trovato piante attualmente in coltivazione, ma hanno rinvenuto e sequestrato un involucro con ben 750 grammi di marijuana essiccata. L'uomo è stato trattenuto in caserma fino al processo per direttissima.