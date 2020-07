Indagini sullo spaccio tra Castelnuovo e Spilamberto, in manette anche una coppia di ventenni

Dopo l'arresto di lunedì scorso, quando un 25enne era finito in manette per spaccio di droga a Castelnuovo Rangone, i Carabinieri hanno svolto ulteriori indagini sul territorio, trovando una connessione tra l'attività del pusher e quella di una coppia di Spilamberto.

Ieri mattina i militari hanno perquisito l'abitazione dei due, un 27enne già noto alle forze dell'ordine e una ragazza di 21 anni, entrambi italiani. Nel loro appartamento sono stati trovati oltre 600 grammi di marjuana e 37 di hashish, insieme a più di 2.000 euro ritenuti provento della cessione di droga.

I due ventenni soono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e oggi condotti dai Carabinieri di Sassuolo davanti al giudice per la direttissima.