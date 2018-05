Corriere fermato in Autosole, a bordo un chilo di cocaina purissima

A distanza di poche ore dall'ultimo episodio analogo, la Sottosezione Modena Nord della Polizia Stradale ha messo a segno un altro arresto a carico di un trafficante di droga, fermato come sempre più spesso accade lungo l'Autostrada del Sole grazie all'occhio "clinico" degli agenti. Il corriere è stato intercettato ieri mattina mentre procedeva in direzione nord a bordo di una vecchia Fiat Marea, già di per sè in cattive condizioni di utilizzo: un controllo della targa ha evidenziato una pendenza di Equitalia, un fermo amministrativo che avrebbe dovuto impedire al veicolo di girare.

Così la pattuglia della Polstrada ha raggiunto l'auto e l'ha fatta accostare alla prima piazzola utile, procedendo al controllo. L'auto risultava ancora intestata ad un noleggio, forse perchè l'attuale proprietario non aveva effettuato il passaggio di proprietà per rimanere "nell'ombra": al volante è stato identificato un 46enne albanese regolarmente residente a Vicenza, ben noto alle forze dell'ordine per precedenti in materia di furti e spaccio.

Sommando tutti questi elementi, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo e hanno scortato l'auto fino al Comando di Modena Nord. Perquisendo il mezzo è stato trovato sotto la ruota di scorta nel bagagliaio un panetto di sostanza stupefacente, che le prime analisi con il narcotest hanno svelato essere cocaina con un elevato grado di purezza, per un peso di un chilo esatto.

L'uomo è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e la droga posta sotto sequestro. Una volta tagliata, confezionata in dosi e immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 200.000 euro, ma ancora non è possibile sapere a quale piazza fosse destinata: per questo saranno necessarie altre indagini.