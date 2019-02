In auto con mezzo chilo di marijuana, corriere in manette

Era molto probabilmente diretto all'apuntamento con un compratore modenese l'uomo che ieri pomeriggio è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Modena e trovato in possesso di un'importante quantitativo di droga. I militari hanno infatti proceduto a controllare un'auto lungo via Vignolese, durante un posto di blocco di routine: il guidatore aveva dato segni di agitazione non appena aveva notato la "gazzella" a bordo strada, convincendo i carabinieri ad alzare la paletta.

I sospetti si sono rivelati corretti, dal momento che ispezionando il veicolo è spuntato fuori un involucro contenente 510 grammi di marijuana, insieme ad un bilancino di precisione. L'automobilista è stato identificato in un 51enne residente a Bologna e per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio. Oggi sarò processato per direttissima.