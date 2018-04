Ignora l'espulsione e resta a Modena con documenti falsificati, arrestato

Ieri mattina, durante un normale controllo nella zona della stazione dei treni, gli agenti della Volante hanno fermato una BMW con a bordo due stranieri. Alla richiesta di esibire i documenti di identità, il conducente ha mostrato una patente di guida e una carta di soggiorno emesse dalle autorità spagnole. Un controllo tramite la lampada UV non ha evidenziato nessun ologramma di sicurezza, facendo così sospettare che si potesse trattare di documenti falsi. Una tesi poi confermata dalle verifiche sulla banca dati ministeriale.

Lo straniero è stato pertanto accompagnato presso gli Uffici della Questura per accertamenti più approfonditi, al termine dei quali è emerso che lo stesso era un cittadino cubano, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio. L'uomo non avrebbe neppure dovuto trovarsi a Modena, dal momento che aveva ricevuto un ordine di espulsione emesso dal Questore.

Il cubano è stato quindi tratto in arresto per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e denunciato in stato di libertà per i reati di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità personale e per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Nel contempo, si è proceduto al sequestro dei documenti e alla contestazione della guida senza patente, mancanza della prescritta revisione periodica e al fermo amministrativo dell'auto che guidava.