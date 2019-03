Spaccio di eroina, bloccati altri due pusher nigeriani

Nella giornata di ieri sono stati due gli spacciatori a finire nella rete delle forze dell'ordine cittadine. Come ultimamente accade in modo sistematico, sono ancora gli immigrati nigeriani a gestire ormai in maniera quasi monopolistica lo spaccio di sostanze nelle zone più critiche di Modena, nell'ormai noto asse che va dalla stazione ferroviaria alla zona di viale Gramsci, muovendosi proprio sul cavalcavia Mazzoni. Il primo episodio di spaccio è stato notato dai Carabinieri durante una perlustrazione di via Paolo Ferrari: i militari verso le 13.30 si sono imbattuti nella cessione di una dose di eroina tra un 32enne nigeriano e un 55enne modenese.

Lo straniero ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e tratto in arresto nonostante l'atteggiamento violento. Aveva con sè appena due grammi di sostanza, quella appena venduta e 200 euro in contanti, ma la flagranza dello spaccio lo ha condotto in cella di sicurezza in attesa del processo direttissimo.

A poche centinaia di metri di distanza, presso il Parco XXII Aprile, è stata invece una pattuglia della Volante a fermare un altro giovane nigeriano. Il 26enne anche in questo caso si è dato alla fuga, ma non è riuscito a seminare i poliziotti, che lo hanno perquisito trovandolo in possesso di pochi grammi di eroina e di 340 euro in contanti. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.