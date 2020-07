Detenzione abusiva di armi, arrestato 56enne a Castelfranco Emilia

Durante la notte, i Carabinieri di Castelfranco Emilia sono intervenuti per un'accesa lite familiare in corso presso la casa di un agricoltore del luogo. In questa circostanza, l'uomo è stato trovato in possesso di due pistole (una calibro 6,35 e una calibro 7,65) e due fucili da caccia, con relative munizioni, che non aveva mai denunciato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le armi da fuoco sono quindi state sequestrate dai militari, e il 56enne è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione abusiva di armi.