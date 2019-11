Traffico di cocaina, corriere modenese arrestato a Bolzano

Un cittadino albanese di 39 anni residente nel modenese è stato tratto in arresto dalla Polizia di Bolzano per traffico di droga. E' accaduto venerdì scorso presso il casello di Bolzano Sud - come riferisce il quotidiano locale bznews24 - durante un controllo a tappeto dei veicoli in transito. Lo straniero è stato fermato e un controllo in banca dati ha fatto emergere precedenti per droga a suo carico, motivo per cui gli agenti hanno saggiamente deciso di perquisire l'auto.

A bordo sono stati trovati 1.500 euro di cui l'uomo non ha saputo giustificare la provenienza, ma è stato l'intuito dei poliziotti ha permettere di scoprire il "bottino". Gli agenti sono stati attirati da una vecchia autoradio apparentemente fuori luogo in quel modello di veicolo. Individuato il gancio per estrarla dal cruscotto gli agenti hanno scoperto sotto all’impianto 7 involucri sottovuoto contenenti poco più di 4 etti di cocaina. A quel punto è scattato l’arresto per il corriere, residente in provincia di Modena, e l’identificazione del proprietario dell’automobile (anch’esso cittadino albanese e residente nella città emiliana).

Grazie ad alcune videocamere di videosorveglianza di Modena, inoltre, è stata individuata l’abitazione dell’arrestato. All’interno sono stati sequestrati due bilancini di precisione, la macchina automatizzata per il sottovuoto e altro denaro contante. L'auto su cui viaggiava era intestata ad un altro albanese residente in città.

La cocaina era probabilmente destinata alla piazza altoatesina e avrebbe fruttato sul mercato al dettaglio circa 120.000 euro.