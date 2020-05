Compra droga sul dark web, in manette un 27enne di Pavullo

Era già finito in manette nel febbraio del 2019, ma questo non aveva interrotto la sua attività illecita. E' stato nuovamente arrestato nelle scorse ore un 27enne di Pavullo nel Frignano, accusato ancora di traffico di sostanze stupefacenti. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo a scoprire i giri illegali del giovane pavullese, evidentemente monitorato dall'Arma per legittimi sospetti.

La particolarità dell'attività del 27enne era il canale di approvvigionamento: il giovane utilizzava infatti il dark web per acquistare diverse sostanze - un'operazione non così complessa come si potrebbe credere - che gli venivcano spedite attraverso normali corrieri. Il pavullese lasciava la merce in deposito presso i magazzini per poi organizzare il ritiro, in modo da non destare sospetto con il flusso di corrispondenza presso la sua abitazione.

In questo caso il ragazzo aveva chiesto ad una amica di andare a ritirare i pacchi in giacenza, ma dallo spedizioniere la donna ha trovato i Carabinieri ad attenderla. Ignara del contenuto delle buste, la malcapitata ha riferito immediatamente di essersi recata a ritirare la merce per conto dell’amico, il quale ha poi confermato l’acquisto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pacchi contenevano 50 pasticche di exstasy proveniente dalla Germania, 10 grammi di ketamina proveniente dall’Inghilterra e 10 grammi di marijuana proveniente dalla Svizzera.