Sorpresi all'uscita del Grandemilia con quasi un chilo di hashish, arrestati

Erano appena usciti dalla galleria del centro commerciale Grandemilia quando si sono imbattuti in una pattuglia dei Carabinieri che stava transitando per le verifiche di routine nell'area commerciale di Cittanova. Un gesto palese di preoccupazione, però, li ha traditi. I militari hanno notato che i due si sono bloccati e guardati intorno in maniera circospetta, mostrando un nervosismo che ha suggerito di approfondire il controllo.

L'intuito degli uomini dell'Arma si è rivelato ancora una volta efficace: i due sono stati perquisiti e trovati in possesso di cinque panetti di hashish, per un peso complessivo superiore a 600 grammi. I militari si sono quindi fatti indicare dai due l'auto con i quali avevano raggiunto il centro commerciale e hanno perquisito anche quella: nel vano portaoggetti centrale eranonascosti altri due panetti per ulteriori 200 grammi abbondanti e un involucro con 6 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Per i due sono quindi scattate immediatamente le manette con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un 24enne nato a Modena ma residente nella provincia di Parma e di un parmense di 40 anni, entrambi italiani.