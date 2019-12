Nasconde in casa 3 chili e mezzo di marijuana, arrestato un 29enne

Si trova ora in carcere a Sant'Anna il cittadino albanese che da qualche tempo era diventato osservato speciale per la Squadra Mobile di Reggio Emilia, nel corso di un'indagine sullo spaccio di droga nella zona della stazione ferroviaria. Gli investigatori avevano buone ragioni per ritenere il giovane straniero uno dei fornitori di droga, così lo hanno pedinato e seguito fino a Modena, dove risiedeva regolarmente in un appartamento insieme alla madre.

La perquisizione avvenuta ieri ha permesso di scoprire l'importante giro di stupefacenti che il 29enne gestiva: nell'armadio della camera da letto sono stati ritrovati e sequestrati diversi involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 3,5 chili. Insieme alla droga anche materiale per confezionare i pacchetti e la cifra di 1.000 euro in contanti ritenuta frutto dello spaccio. Come detto, il giovane è stato tratto in arresto dalla Polizia, con il supporto della Squadra Mobile di Modena.