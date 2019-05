Droga nascosta nella roulotte nel campo, in manette un nomade di 27 anni

Nell’ambito del Controllo Integrato del Territorio che prosegue da tempo in modo proficuo, gli agenti della Squadra Mobile e quelli della Municipale hanno effettuato un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, effettuando verifiche anche all’interno di alcune micro-aree per i nomadi dislocate sul territorio del comune di Modena.

I controlli, attuati anche con l’ausilio di una unità cinofila antidroga, hanno permesso di sequestrare quasi 400 grammi di marijuana, parte già confezionata per lo spaccio, a carico di un noto pregiudicato di 27 anni, residente nella micro-area di via Cavo Argine, che è stato tratto in arresto.

La droga era nascosta all’interno della roulotte di sua proprietà e nelle pertinenze della stessa. In particolare, 273 grammi di infiorescenze di marijuana sono state rinvenute in un sacco di cellophane trasparente sigillato sottovuoto contenuto all’interno di un tubo idraulico in PVC.