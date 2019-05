Marijuana e pistola clandestina a bordo dell'auto, arrestato

Nella serata di, 1nel corso di controlli stradali mirati, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano, congiuntamente a quelli delle Stazioni di Fanano e Sestola, hanno tratto in arresto un 24enne albanese, di professione operaio e regolarmente residente in Italia.

Il giovane è stato fermato a bordo della sua auto dalla pattuglia posizionata in via Fondovalle Panaro: dapprima è stato trovato in possesso di 4 grammi di marijuana e, a seguito di una perquisizione più approfondita dell'auto, sotto la ruota di scorta nel portabaglagli è spuntata una pistola semiautomatica con matricola abrasa, completa di caricatore con 5 proiettili.

Un’ulteriore perquisizione nei locali della sua sede di lavoro ha permesso poi di recuperare e sequestrare altri 23 proiettili di vario calibro di cui 4 a salve. Come previsto dalla legge in materia di detenzione ilelcita di armi, lo straniero è stato accompagnato presso il carcere di Sant'Anna in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.