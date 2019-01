Mamma rapinata nel parcheggio del Grandemilia, in manette un 19enne

Stava caricando la spesa nel bagliaio della propria auto, per altro tenendo in braccio la figlia di pochi mesi, quando è stata sorpresa alle spalle da un ragazzo con fare minaccioso. Il giovane le ha intimato di consegnarle il denaro contenuto nel portafogli e la donna - vista la delicatezza della situazione e le minacce - non ha potuto fare altro che obbedire, svuotando banconote e persino monete nelle mani del criminale.

E' accaduto intorno al mezzogiorno di ieri nel vasto parcheggio del centro commerciale Grandemilia, da dove la mamma, in chiaro stato di agitazione, ha lanciato l'allarme telefonico alle forze dell'ordine. La chiamata ha avuto pronta risposta da parte della Polizia di Stato, la cui centrale operativa ha informato la pattuglia della Volante più vicina, che si è portata subito nel punto in cui si trovava la vittima

Nel giro di pochi minuti, grazie alla descrizione particolareggiata fornita dalla signora, gli agenti sono riusciti a individuare e bloccare il malfattore, che si trovava ancora nel parcheggio probabilmente con l'intenzione di rintuzzare il suo bottino. Il ladro è stato identificato in un giovanissimo di origine campane, un 19enne, che una volta perquisito dai poliziotti è stato trovato in possesso nella tasca dei pantaloni della somma complessiva di 20 euro consegnatagli poco prima.

Il giovane è stato pertanto accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi, dai quali è emerso a suo carico un arresto per tentata rapina aggravata, commesso nel 2016 in provincia di Napoli. Trattenuto presso le celle di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno, è stato processato con rito direttissimo questa mattina e posto agli arresti domiciliari. Il reato contestato è stato quello di estorsione.

La questura riferisce che la pattuglia che è intervenuta si trovava già in zona in quanto indirizzata proprio al Grandemilia da un alert del sistema informatico XLAW, che aveva previsto il verificarsi di reati predatori nell'affollata area della zona commerciale nell'orario indicato.