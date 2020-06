Vignola. Minaccia, ferisce ed estorce 1.500 euro ad un conoscente

La scorsa notte un 59enne di Vignola si è recato presso la Tenenza dei Carabinieri per denunciare l'aggressione commessa ai suoi danni da parte di un conoscente. La vittima ha spiegato che il motivo della violenza era a scopo estorsivo, in quanto l'"amico" pretendeva da lui dei soldi non dovuti. Il malcapitato si era anche portato presso l’ospedale di Vignola per farsi refertare per le ferite subite, per fortuna lievi.

Negli ultimi mesi, come ricostruito dai Carabinieri nel corso dell’intervento, scene di questo tipo fra i due uomini si erano già ripetute, anche se mai denunciate dalla vittima: in almeno altre cinque occasioni l'estorosore aveva minacciato l'altro con un coltello, facendosi consegnare complessivamente 1.500 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso della notte, dunque, i militari di Vignola hanno rintracciato il soggetto in questione, un quarantenne vignolese, che è stato tratto in arresto con l'accusa di estorsione, per poi essere trasferito in carcere in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.