Evade dai domiciliari, arrestato in piazza Martiri

Nel 2015 era stato arrestato per questioni di droga e condannato a scontare la pena ai domiciliari presso la sua abitazione alla periferia di Carpi. Ieri, tuttavia, il 21enne di nazionalità brasiliana protagonista di questo episodio è stato visto dai Carabinieri nella centralissima piazza Martiri.

I militari lo hanno fermato e accompagnato in caserma, dove hanno verificato l'effettiva violazione della misura cauterlare. Per questo il giovane è statao tratto in arresto per evasione e ora dovrà fare ritornoin carcere per scontare il resto della pena.