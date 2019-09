Evade dai domiciliari, torna in carcere il leader della "banda dei volanti"

La scorsa notte intorno alle 3.30 un giovane è stato notato aggirarsi in modo sospetto intorno ad un'auto, una Audi A3 posteggiata nel parcheggio tra viale Gramsci e via Canaletto Sud. Un pattuglia della Volante si è portata sul posto molto rapidamente e ha individuato il ragazzo, che è stato fermato e perquisito, pur avendo accertato che l'auto non presentava segni di danneggiamento evidenti.

Il giovane straniero non aveva documenti con sè e alla domanda degli agenti ha fornito nome e cognome falsi. I dati non tornavano e soltanto in un secondo momento è stato possibile identificarlo in M.B., 23enne di nazionalità moldava. Il tentativo di confondere i poliziotti era ben motivato: il ragazzo sarebbe dovuto essere a casa in quanto sottoposto agli arresti domiciliari.

Si trattava infatti del 23enne che lo scorso luglio era finito in manette in una brillante operazione della Squadra Mobile di Modena, in quanto ritenuto responsabile di almeno nove furti di volanti e altre componentistiche di auto di pregio, in particolare a marchio BMW. Il magistrato, dopo il primo periodo in cella aveva optato per la pena "casalinga", che tuttavia ieri sera è stata vanificata. Il moldavo è stato quindi tratto in arresto per evasione.