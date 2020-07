Castelfranco, i Carabinieri inseguono e bloccano un evaso in corso Martiri

Ieri i carabinieri della tendenza di Castelfranco Emilia hanno arrestato un cittadino tunisino di 19 anni nel centralissimo Corso Martiri. Il giovane, pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari per reati di droga e maltrattamenti in famiglia con messi in provincia di Bologna tra luglio 2016 ed ottobre 2019, è stato sorpreso dai Carabinieri in strada.

I militari lo hanno riconosciuto e si sono avvivinati per un controllo, ma anche il 19enne si è accorto di lor ed ha provato a fuggire dopo aver gettato la bevanda che stava consumanto. Dopo un preve inseguimento il ragazzo è stato raggiunto e arrestato per il reato di evasione. Ora il giudice dovrà stabilire in che modo proseguirà la sua pena.