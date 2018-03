Arrestato giovane straniero, stava rincorrendo una lepre dopo essere evaso dai domiciliari

Una situazione a dir poco curiosa quella in cui si trovava un 23enne marocchino, finito di nuovo in manette nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Carpi. Il ragazzo era infatti confinato agli arresti domiciliari a seguito di una condanna per furto in apbitazione, circostanza nella quale era stato arrestato in flagrante nell'ottobre scorso. Il giovane nordaficano ha però deciso di ignorare il divieto di lasciare il proprio appartamento.

I Carabinieri lo hanno individuato a tarda sera nel parcheggio cel centro commerciale Borgogioioso, mentre si trovava in compagnia di un amico connazionale. I due, dopo qualche bicchiere di troppo, erano particolarmente divertiti e intenti ad inseguire una lepre che era capitata nel parcheggio. I militari lo hanno fermato e scortato in carcere.