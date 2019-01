Finto avvocato arrestato per truffa aggravata ai danni di un'anziana signora

Una tranquilla mattina d’aprile arriva una telefonata. È un maresciallo, o per lo meno come tale si presenta, e comunica che il figlio è stato trattenuto a seguito di un sinistro stradale ed è necessaria una cauzione di 4.000 euro affinchè possa essere rilasciato. La preoccupazione fa da padrona e, dopo aver accettato di pagare, alcuni giorni dopo arriva un sedicente avvocato a ritirare la somma pattuita, riuscendo ad intascare diversi monili d’oro.

Purtroppo nessuna storia di fantasia, ma un’azione truffaldina architettata ai danni di una 83enne Pavullese da due giovani approfittatori, conclusasi finalmente con l’arresto di uno dei due complici. Grazie alle indagini svolte in questi mesi, i Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano sono riusciti a ricostruire la dinamica della truffa e hanno eseguito a Napoli un’ordinanza cautelare nei confronti del finto avvocato.

G.V., 33enne, è stato arrestato in mattinata con l’accusa di concorso in truffa aggravata. Sono in corso indagini per accertare eventuali altri colpi messi a segno dall'uomo e da altri complici.