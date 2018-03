Furti sulle auto in sosta, due clandestini arrestati intorno al Novi Sad

Alle 23.30 di ieri una donna ha segnalato alla Sala Operativa della Questura di Modena, attraverso il nu,ero 112, la presenza di un giovane di carnagione olivastra con indosso un giubbino scuro con cappuccio, che armeggiava tra le autovetture in sosta in piazzale Molza. La stessa cittadina, armata di coraggio, lo ha avvicinato e gli ha chiesto il motico della sua presenza, e questo per tutta risposta si è allontanato. Rimanendo in contatto telefonico con la polizia, la donna ha seguito il in direzione del parco Novi Sad e ha giudato così gli agenti della Volante sul posto.

Il giovane, individuato dai poliziotti, aveva ancora in mano la maniglia di una Lancia Ypsilon sulla quale aveva tentato di commettere il furto. Lo stesso è stato quindi identificato per C. S. magrebino di 26 anni, irregolare e pregiudicato, ed è stato arrestato e trattenuto in Questura in attesa del giudizio direttissimo. Al termine del processo verrà messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la relativa espulsione dal Territorio Nazionale.

Poco più tardi, lle ore 2.30, durante il normale servizio di controllo del territorio, una Volante di passaggio in viale Monte Kosica, ha invece notato una persona che dopo essere scesa da un’autovettura parcheggiata si è accovacciata dietro al veicolo, presumibilmente per nascondersi alla vista degli agenti. L’uomo si è poi dato alla fuga, lanciando qualcosa a terra. Mentre un operatore ha iniziato ad inseguirlo a piedi, il collega ha cercato di anticipare la direzione di fuga con l’auto di servizio, il tutto alla presenza del proprietario del mezzo che era dall’altra parte della strada.

Grazie a questa azione "a tenaglia" il malvivente è stato bloccato quasi subito. Gli agenti hanno poi recuperato l'oggetto abbandonato, che si è rivelato essere il portafogli contenente i documenti di identità del proprietario lasciati a bordo della autovettura di cui era stata forzata la serratura. L’uomo aveva con sé un cacciavite multiuso presumibilmente usato per eseguire il furto.

Anche in questo caso si è trattato di un cittadino sedicente tunisino di circa 28 anni, clandestino, che risulta avere numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio (furto aggravato, ricettazione, rapina) e spaccio di sostanze stupefacenti con diversi nominativi. Al termine del processo sarà a sua volta avviato verso le procedure di espulsione.