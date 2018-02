Doppio furto in galleria, donna in manette al Grandemilia

Il personale di sorveglianza addetto al servizio antitaccheggio presso il supermercato Extracoop del GrandEmilia, nel corso dello scorso weekend, ha fermato una donna marocchina di 35 anni. I vigilantes hanno quindi chiesto l'intervento della Squadra Volante, in quanto la signora aveva asportato dalle corsie generi alimentari e cosmetici per un importo di circa 45 euro, occultandoli all’interno di due borse di carta.

Da un successivo controllo svolto dagli agenti è emerso che la donna poco prima aveva rubato dal vicino negozio “OVS” anche degli abiti per un valore di 120 euro, dopo aver strappato dagli stessi i cartellini con i codici a barre.

La malvivente è stata accompagnata in Questura per accertamenti più approfonditi, dai quali sono emersi a suo carico numerosi precedenti di Polizia per furto aggravato, rapina, truffa, insolvenza fraudolenta e lesioni personali.