Furti di Rolex con la tecnica dell'abbraccio, arrestate due coppie straniere

Nelle scorse settimane si è verificata una "ondata" di furti con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio: in diverse occasioni altrettanti uomini anziani sono stati avvicinati da una donna, che ha cercato in modo affabile di venire a contatto con loro con l'obiettivo di sfilare dal polso il prezioso orologio che le vittime portavano. Fra i vari casi segnalati, tre in particolare sono stati risolti dalle forze dell'ordine, che hanno identificato e arrestato gli autori.

Si tratta di due coppie di cittadini rumeni. La prima, in Italia senza fissa dimora, è stata fermata dalla Squadra Volante a Modena, dopo il colpo tentato in corso Canalchiaro. L'uomo presi di mira ha saputo reagire prontamente, allontanando la ladra e annotando anche la targa del veicolo con la quale era fuggita in compagnia del complice. La Polizia ha così individuato il veicolo e bloccato i due stranieri.

Più complesse, invece, le indagini che hanno occupato i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo a seguito di due casi identici, questa volta andati a segno: il primo a Maranello e il secondo a Formigine, dove erano stati rubati due Rolex per un valore di circa 30mila euro. In questi casi la ladra si era spinta oltre, scegliendo un approccio più fisico e palpeggiando le vittime nelle parti intime per indurre ancora più disorientamento. Gli anziani derubati avevano poi denunciato il fatto all'Arma, che ha dovuto ricostruire l'accaduto passo dopo passo.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato possibile circoscrivere man mano le aree dei due delitti e scoprire la presenza dell'auto su cui il complice attendeva la scippatrice, una golf con targa straniera. I due rumeni, domiciliati a Verona ma soliti spostarsi per commettere furti in tutto il centro-nord, sono stati individuati e tratti in arresto. Non è stato possibile recuperare i due orologi rubati.