Furti nei supermercati, presa una banda di cittadini rumeni

Grazie all'intervento dei Carabinieri di Maranello sono terminate le scorribande di un trio di criminali rumeni, specializzati in furti di generi alimentari in danno dei supermercati del comprensorio. I ladri avevano infatti colpito al Famila di Fiorano, alla Coop e all'Ecu di Maranello. Proprio in seguito a quest'ultima "spesa", durante la quale la banda aveva destato qualche sospetto nel personale, è scatto il controllo dell'Arma che ha poi portato all'arresto.

Nel pomeriggio di lunedì, infatti, una pattuglia ha intercettato l'auto su cui i tre viaggiavano: dalla perquisizione del baule è emersa una gran quantità di dalumi, formaggi e altri prodotti rubati, per un valore di circa 800 euro.

I tre rumeni sono stati accompagnati in caserma e addosso ad uno di loro è stato trovato un costume da nuoto femminile, indossato sotto i normali indumenti. Una tecnica già vista proprio tra i suoi connazionali, che consiste nell'utilizzare il tessuto elastico del body come nascondiglio per i prodotti. I tre sono stati processati per direttissima: uno di loro, pregiudicato, è finito ai domiciliari, mentre altri due hanno ricevuto un divieto di dimora nella nostra provincia.