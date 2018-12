Gira per i locali del centro rubando cellulari ai clienti, arrestato

Ieri sera alle 21 un equipaggio della Volante ha intercettato un ladro che aveva messo a segno due colpi in altrettanti locali del centro storico. Si tratta di un 33enne di nazionalità tunisina, pluripregiudicato ed irregolare sul territorio, che è stato bloccato dai poliziotti in via Emilia Centro dopo un breve inseguimento. L'arresto è stato possibile grazie all'intervento dell'avventore di un bar, il quale ha notato i movimenti sospetti del nordafricano all'interno del locale: il cittadino visto lo straniero impossessarsi del telefono di una donna sfilandolo dalla giacca di lei.

In contatto telefonico con la polizia, il testimone ha seguito il ladro da piazza Pomposa fin verso via Sant'Eufemia, dove nel frattempo è sopraggiunta una Volante. Non appena si è accorto della presenza della Polizia, il malvivente ha gettato in una fioriera due telefoni e ha cercato di dileguarsi, finendo poi per essere fermato e ammanettato.

I due smartphone erano in effetti oggetto di furto, il primo come detto in un locale di piazza Pomposa e il secondo in un bar di via Taglio. Quest'ultimo colpo era avvenuto poco prima con le stesse modalità. Il 33enne ha passato la notte in cella in attesa del processo per direttissima, con le accuse di furto e ricettazione, nonchè della richiesta di espulsione che la polizia giudiziaria inoltrerà all'autorità competente.