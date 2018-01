Sorpreso a rubare sulle auto in sosta durante la "libera uscita" dai domiciliari, arrestato

Era già sottoposto agli arresti domiciliari, ma aveva un permesso orario per recarsi al lavoro. Purtroppo però il "lavoro" in questione si è dimostrato del tutto illegale. Ieri gli agenti della Polizia hanno infatti arrestato nuovamente un ventenne di origine marocchina, protagonista di furti in serie. La centrale operativa della questura è stata allertata da un cittadino che, transitando in piazzale Giovani di Tien An Men, ha notato il giovane straniero muoversi furtivamente fra le auto.

Un equipaggio della Volante è arrivato prontamente sul luogo della segnalazione ed ha constatato che in effetti il nordafricano aveva rotto i finestrini di ben quatto auto e rubato diversi oggetti dagli abitacoli. Il ragazzo è stato riportato in cella, mentre sono stati restituiti agli aventi diritto i beni recuperati, tra cui un tom tom, un paio di occhiali e altra refurtiva di valore.

L’arrestato è stato processato questa mattina con rito direttissimo e su disposizione della Autorità Giudiziaria trasferito al carcere di Sant'Anna per scontare questa condanna per furto aggravato e la restante pena per i reati precedenti.