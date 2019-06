Topo d'auto aggredisce e ferisce i poliziotti ma non sfugge all'arresto

Nel cuore della notte appena trascorsa - erano circa le ore 4 - un cittadino ha notato due persone aggirarsi con fare sospetto fra le auto in sosta in via Pagani, quartiere San Faustino. La centrale operativa della Questura, allertata telefonicamente, ha inviato immediatamente sul posto la pattuglia della Volante più vicina, seguita poi da altri colleghi. I poliziotti hanno effettivamente sorpreso due giovani stranieri che alla vista dei poliziotti hanno cercato di dileguarsi.

Uno dei due è riuscito nell'intento, mentre il secondo è stato bloccato, con due agenti che hanno sbarrato le possibili vie di fuga. Il giovane malvivente ha lanciato contro il primo poliziotto un sacchetto contenente diversi oggetti, ferendolo al polso. Il suo tentativo disperato di guadagnare la libertà è proseguito in una colluttazione in cui anche l'altro uomo delle forze dell'ordine ha riportato una ferita, poi medicata al Pronto Soccorso con prognosi di 10 giorni.

Lo straniero è tuttavia finito in manette ed è stato accompagnato presso la cella di via Palatucci, dove è stato identificato in un 21enne di nazionalità marocchina, clandestino e con precedenti per spaccio di droga. Ieri notte lui e il complice stavano tentando di rubare oggetti di valore dalle macchine e in un caso vi erano riuscito, forzando una portiera: la refurtiva era contenuta nel sacchetto usato come "arma da lancio" dal ragazzo. Oggi sarà processato per direttissima per resistenza e furto aggravato.