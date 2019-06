Carpi, arrestato in pizzeria dopo il furto di una borsetta lasciata in auto

Si è avvicinato ad un’auto parcheggiata in Viale dei Cipressi, a Carpi, poi ha infranto un finestrino del veicolo e si è impossessato di una borsetta lasciata nell’abitacolo. Dopo il colpo si è allontanato e ha raggiunto una pizzeria poco distante. Questo è quanto è stato rfierito a Carabinieri in tempo reale da un cittadino che ha assistito alla scena, avvenuta ieri sera intorno alle 22.

Il testimone ha fornito telefonicamente ai militari tutte le indicazioni utili per l’identificazione e il rintraccio dell’autore del furto. I carabiniero lo hanno effettivamente fermato nel locale, dove l’uomo aveva appena ordinato una pizza. La refurtiva è stata riconsegnata alla proprietaria dell’autovettura, mentre il ladro - un 38enne tunisino pregiudicato residente in città - è stato portato in carcere con l'accusa di furto aggravato.