Ladro di biciclette incastrato da un poliziotto fuori servizio, arresto accanto alla "Delfini"

Era appena uscito dal Tribunale di Modena, dove si era recato per testimoniare, quando ha notato il volto noto di un pluripregiudicato aggirarsi con fare sospetto tra le biciclette in sosta in via Gherarda. E' stato proprio grazie ad un poliziotto fuori servizio che ieri mattina i colleghi della Volante sono riusciti a fermare un ladro, in pieno giorno e in pieno centro storico.

L'agente ha seguito a distanza il giovane, che in sella ad una bici si è spostato in corso Canalgrande e ha tentato di armeggiare con diverse altre biciclette, senza però trovare l'occasione proprizia per colpire. Occasione che si è presentata in via goldoni, tra il Teatro Comunale e la Biblioteca Delfini, uno dei punti più critici per questo genere di reati nonostante le telecamere di sicurezza appositamente installate.

Il ladro ha estratto una tenaglia e ha cercato di manomettere la catena che legava uno dei mezzi alla rastrelliera e a quel punto il poliziotto è intervenuto, raggiunto immediatamente dai colleghi in servizio allertati dalla centrale. E' così finito in manette per tentato furto un 28enne rumeno, pluripregiudicato per vari reati.

In più, lo straniero dovrà rispondere del reato di ricettazione, in quanto non ha saputo giustificare il possesso della bici che usava ieri per spostarsi. Si tratta di una citybike da uomo di colore rosso, per altro contrassegnata con un numero di matricola: la Polizia è alla ricerca del legittimo proprietario.