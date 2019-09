Furto al Borgogioioso, 57enne in manette. Denunciata la complice

Ieri i Carabinieri di Carpi sono intervenuti presso il centro commerciale Il Borgogioioso a seguito di un tentativo di taccheggio che stava andando in scena presso il punto vendita Game 7 Athletics. Un uomo di 57 anni, pregiudicato e residente a San Prospero, è stato sorpreso mentre cercava di uscire dal negozio con diverse felpe, per un valore di 400 euro.

Il taccheggiatore si era munito di una borsa foderata artigianalmente con fogli metallici per ingannare i sistemi di allarme, ma le sue mosse non sono sfuggite alla sicurezza privata. I Carabinieri hanno quindi preso in consegna l'uomo che è poi stato tratto in arresto.

Questa mattina, inoltre, i militari hanno denunciato la donna che era con lui nello svolgimento del colpo e che si era allontanata per tempo. Si tratta di una 47enne nordafricani, a sua volta pregiudicata.